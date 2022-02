PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 février - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Guingamp et Niort (3.20)

Guingamp (10e) est l'une des équipes de Ligue 2 qui a partagé les points le plus souvent (10 fois) depuis le début de la compétition. Les Bretons restent d'ailleurs sur trois nuls de suite à Roudourou, contre Grenoble, Auxerre et le Paris FC... et quatre en six journées ! De son côté, Niort (6e) traverse une période délicate en février: défaite à Amiens, à Grenoble et contre Auxerre. Les Chamois ont été distancés dans la course aux barrages pour l'accession en Ligue 1. S'ils veulent encore espérer la 5e place, ils doivent au minimum prendre un point en Bretagne. Dans ces conditions, je vous propose de tenter le nul pour espérer tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

