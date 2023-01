PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 janvier - Coupe du Roi - Espagne

Notre pronostic : prolongation entre Valence et l'Athletic Bilbao (3.10)

Voilà une rencontre très équilibrée. Valence est une équipe particulièrement inconstante cette saison. Les joueurs de Gennaro Gattuso sont notamment à la peine à domicile, où ils n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matches, toutes compétitions confondues. Le technicien italien peut pourtant s'appuyer sur un bel effectif. Mais celui-ci court encore après la confiance et doit ainsi profiter de la Coupe du Roi pour se rassurer. En face, l'Athletic Bilbao a terminé l'année 2022 en boulet de canon avant de connaître un mois de janvier 2023 plus délicat. Des performances à relativiser, les Basques s'étant inclinés contre le Real Madrid et la Real Sociedad. Au cours d'une rencontre équilibrée, je ne vois aucune des deux écuries faire la différence dans le temps réglementaire.

