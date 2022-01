PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 janvier - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Quevilly et Amiens (3.00)

Comme dirait Eric Di Meco, ce match en retard de Ligue 2 pue le nul ! En effet, Amiens (14e) est un spécialiste des partages de points (9 dont 5 à l'extérieur) cette saison et Quevilly (16e) n'a réussi à s'imposer seulement deux fois sur neuf à domicile depuis le début de la compétition et reste sur quatre nuls lors de ses six dernières rencontres devant son public. Entre deux équipes qui chercheront avant tout à ne pas perdre, je ne serais pas vraiment surpris que l'on assiste à un match assez fermé qui se terminerait sur un score de parité, ce qui vous permettrait de tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Angers et St Etienne (3.35)

Nul entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte (3.00)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 30.15

