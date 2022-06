PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 juin - Serie A - Brésil

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Goias et le Cuiaba MT (3.00)

Malheur au vaincu dans ce duel du bas de tableau. Respectivement dix-septième et dix-huitième, Goias et Cuiaba luttent pour leur survie dans un championnat particulièrement serré. En effet, s'ils sont actuellement relégables, ces deux équipes ne sont qu'à quatre points de la douzième place. Goias réalise une saison très moyenne à domicile. Avec une seule victoire, pour quatre nuls et une défaite, en six rencontres, les joueurs de Glauber Ramos ne parviennent pas à décoller au classement. Mais, en face, le Cuiaba MT n'y arrive plus en déplacement. Malgré un bon début de saison, cette équipe ne parvient plus à prendre des points en déplacement. Ce match est donc l'occasion ou jamais pour stopper l'incendie et se relancer. Dans un match où l'enjeu pourrait bien prendre le dessus, je vous propose de miser sur un résultat nul. Un pari qui vous permet de tripler la mise.

