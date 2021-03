PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 mars Liga Sabseg - Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre l’Academico Viseu et Varzim (2.75)

En deuxième division portugaise, Viseu (13e avec 26 points) accueille ce vendredi Varzim (17e avec 21 points). L’Academico reste sur deux victoires et un nul en trois journées et part légèrement favori mais n’est pas à l’abri de se faire accrocher à domicile par Varzim qui a pris des points dans 50 % des cas à l’extérieur depuis le début de la saison (3v, 3n, 6d). L’avant-dernier de Liga Sabseg est bien meilleur en déplacement que sur sa pelouse et son salut pourrait passer par des performances hors de ses bases. Lors de ses six derniers voyages, Varzim n’a chuté qu’une seule fois, 1-0 chez le leader Estoril, pour trois succès et deux matches nuls. Dans ces conditions, parier sur un score de parité, comme à l’aller (1-1) n’a rien d’incongru et pourrait vous permettre de quasiment tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

L’autre option :

Nul entre Watford et Sligo Rovers (3.15)

Cote totale pour les deux nuls du jour : 8.66

Pariez sur Viseu - Varzim ici