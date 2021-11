PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 novembre – Superligaen - Danemark

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Aarhus et Silkeborg (3.30)

Direction le Danemark pour le nul du jour ! Aarhus et Silkeborg sont bien calés en milieu de tableaux et on peut s'attendre à une rencontre très équilibrée entre deux équipes du même niveau, surtout que les visiteurs détiennent le record du nombre de matches nuls cette saison en Superligaen: 9 en 16 journées ! Aarhus ne compte que 50 % de victoires à domicile alors que Silkeborg a partagé les points hors de ses bases cinq fois sur huit. Enfin, le résultat le plus courant sur les dix dernières confrontations entre ces deux clubs danois est... le match nul ! Alors banco sur un nouveau score de parité pour essayer de largement tripler votre mise !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Lens et Angers (3.70)

Nul entre NEC Nimègue et Cambuur (3.35)

Nul entre Moreirense et Gil Vicente (3.10)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 126.80

Pariez sur Aarhus - Silkeborg ici