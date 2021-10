PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 octobre – Liga

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Espanyol Barcelone et l’Athletic Bilbao (3.00)

Match très équilibré à suivre pour cette 11e journée de Liga. L’Espanyol est 11e du championnat avec trois victoires, quatre nuls et trois défaites. Cela va quand même mieux pour les Barcelonais qui avaient débuté par une série de cinq rencontres sans victoire avant d’enfin s’imposer face à Alaves. La période est bonne en ce moment avec trois matches sans défaite dont deux victoire. L’Espanyol l’a même emporté sur sa pelouse face au Real Madrid. L’Athletic Bilbao a le même bilan que son adversaire du jour sur les trois dernières journées avec sept points pris et même deux succès consécutifs. Les Basques n’ont perdu qu’une seule fois depuis le début de la saison et sont 8e avec un match en retard. En cas de succès, ils pourraient se retrouver 4e. Cependant je ne vois pas l’Espanyol Barcelone perdre et je pencherais plutôt pour un nul dans le but de tripler la mise !

Pariez sur Espanyol – Bilbao ici !

L’autre option :

Match nul entre la Spezia et le Genoa (3.40)

Cote totale des deux nuls du jour : 10.20