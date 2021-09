PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Reims et Nantes (3.20)

Rencontre très équilibrée à suivre à 15h. Les Nantais reviennent bien en forme et restent sur deux belles victoires à Angers (1-4) et face à Brest (3-1). On a retrouvé le FC Nantes de la fin de saison dernière qui gagnait et a réussi à sauver sa place en Ligue 1 lors des barrages face à Toulouse. Les Rémois ont un peu plus de mal avec sept points pris. Cependant ils ne perdent que très peu avec seulement deux défaites. Leur problème est qu’ils n’arrivent pas à gagner et réalisent énormément de nuls comme lors de la saison dernière. C’est pourquoi je pense qu’il est très intéressant de jouer le score de parité pour cette rencontre. Un pari qui pourrait vous permettre de plus que tripler votre mise !

