PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 septembre – Ligue des Nations

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l'Angleterre et l'Allemagne (3.25)

Cette rencontre a finalement toutes les allures d'un match amical, les deux équipes n'ayant plus rien à espérer dans cette compétition. L'Angleterre est, en effet, déjà condamnée à descendre en Ligue B pour la prochaine édition. Les Three Lions sont particulièrement inquiétants à l'approche de la Coupe du Monde, comptant deux résultats nuls et trois défaites lors de leur cinq derniers matches. Pire, au cours de ceux-ci, ils n'ont trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise. Une véritable anomalie lorsque l'attaque est, entre autres, composée de Kane, Foden, Sterling ou encore Saka. L'absence d'enjeu pourrait toutefois libérer les Anglais contre une Allemagne pas franchement plus rassurante. La Mannschaft était pourtant invaincue depuis quinze mois avant de s'incliner face à la Hongrie il y a trois jours. Mais ils ont également concédé le nul lors de 4 de leurs 6 dernières rencontres. Je vois donc un nouveau partage des points dans ce "match de préparation".

Les autres options :

Pas de vainqueur entre le Monténégro et la Finlande (3.15)

Pas de vainqueur entre la Roumanie et la Bosnie (3.25)

Cote totale des trois nuls du jour : 33.27