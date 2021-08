PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 août - Superligaen - Danemark

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Aalborg et Nordsjaelland (3.25)

Direction le Danemark pour le nul du jour ! Je ne vois pas comment Aalborg (1.98) peut être autant favori à domicile face à Nordsjaelland (3.30). En effet, les partenaires de Jacob Steen Christensen (4e de Superliaen après six journées) restent sur quatre victoires consécutives (9 buts marqués et 2 encaissés). Par ailleurs, Aalborg (5e) n'a plus battu son adversaire du jour depuis trois ans en sept confrontations (3 nuls et 4 défaites). Cependant, comme l'AaB n'a chuté qu'une seule fois cette saison, à domicile contre le leader Midtjylland, et a partagé les points dans 50 % des cas. Je vous suggère donc de parier sur un score de parité dans ce match de haut de tableau du championnat danois. Si j'ai vu juste, vous multiplierez votre mise par plus de 3.

Fiabilité: 40 %

Les autres options:

Nul entre Majorque et Espanyol (3.00)

Nul entre Estoril et Maritimo (3.20)

Nul entre Antalyaspor et Rizespor (3.20)

Nul entre Adana et Konyaspor (3.20)

Cote totale des cinq nuls du jour: 319.49

Pariez sur Aalborg - Nordsjaelland ici