PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 février – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Angers et Lens (3.25)

En concédant une quatrième défaite d’affilée en Ligue 1, Angers a plongé au classement et devra regarder dans le rétroviseur pour cette fin de saison. La zone rouge s’est rapprochée durant cette période. Plus inquiétant encore, les Angevins ne comptent qu’une seule victoire dans leur stade lors de leurs cinq dernières réceptions. Difficile d’imaginer un succès du SCO aujourd’hui. Cependant il ne faudra pas perdre pour essayer de relancer une dynamique. Les Lensois ont perdu de leur superbe depuis un mois avec un bilan de trois défaites, une victoire et d’un nul. Ils sont parvenus à l’emporter face à Bordeaux (3-2) au terme d’une rencontre très difficile avant de concéder le nul contre Lyon (1-1). C’est donc une affiche très compliquée à pronostiquer à 15h. Je vous propose de jouer le partage des points pour une cote de 3.25 !

Les autres options :

Match nul entre Metz et Nantes (3.10)

Match nul entre la Lazio et Naples (3.35)

Match nul entre Chelsea et Liverpool (3.20)

Match nul entre West Ham et Wolverhampton (3.30)

Cote totale des cinq nuls du jour : 356.41