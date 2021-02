PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 février Ligue 2 – France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Caen et le Paris FC (2.95)

Comme souvent le samedi, direction la Ligue 2 pour le nul du jour ! Caen (8e) accueille le Paris Football Club (6e) pour une rencontre très équilibrée sur le papier entre deux outsiders dans la course aux barrages pour la montée en Ligue 1. Les Normands, en près de quatre mois, n’ont remporté qu’un seul match à d’Ornano, contre Niort le 13 février. De son côté, le Paris FC ne compte que 30 % de succès sur ses dix dernières rencontres en Ligue 2 et n’a plus gagné en déplacement depuis le 7 novembre 2020 (à Dunkerque). Entre deux équipes éprouvant pas mal de difficultés à s’imposer, il me semble judicieux de parier sur un score de parité pour essayer de tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

