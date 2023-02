PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 février – Série A – Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Hellas Vérone et la Fiorentina (3.25)

L’Hellas Vérone de l’après Coupe du Monde ne ressemble plus à celui du début de saison. Depuis la reprise, les Véronais comptent trois victoires, deux nuls et deux défaites sur la pelouse de l’Inter ainsi que lors de leur dernière sortie sur le terrain de l’AS Rome. C’est pour cela que je ne pense pas que cela une rencontre facile pour la Fiorentina qui, en plus, a joué cette semaine en Ligue Europa Conférence et s’est qualifié pour le prochain tour en sortant Braga. En Série A, l’état de forme n’est pas bon avec seulement deux point pris lors des six dernières journées. Je tenterais donc de miser sur le nul entre ces deux formations pour plus que tripler la mise.

L’autre option :

Match nul entre Amiens et Bordeaux (3.10)

Cote totale des deux nuls du jour : 10.08