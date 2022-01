PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 janvier - Coupe du monde - Amérique du Sud

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Paraguay et l'Uruguay (3.00)

Le Paraguay (9e et avant-dernier) et l'Uruguay (7e) peuvent encore espérer accrocher la place de barragiste, voire mieux, mais il faudra réaliser un parcours presque parfait pour aller au Qatar en novembre. En sont-ils capables ? Pour les Paraguayens je n'y crois pas et pour l'Uruguay j'ai de gros doutes. Les Gauarani n'ont remporté qu'un match à domicile lors de cette campagne qualificative - contre le Venezuela - ont concédé quatre nuls, dont un contre l'Argentine, mais ont chuté deux fois, contre le Brésil et le Chili. Quant à la Céleste, elle n'a gagné qu'en Colombie, pour deux nuls et quatre revers en déplacement. Enfin, les partenaires de Suarez et Cavani n'ont plus perdu contre leurs voisins depuis 15 ans (5 victoires et 4 nuls). Pour toutes ces raisons, je pense qu'il n'y aura pas de vainqueur dans cette rencontre à Asuncion. Si j'ai vu juste, vous triplerez votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre le Chili et l'Argentine (3.15)

Nul entre Bruges et l'Union Saint-Gilloise (3.25)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 30.71

