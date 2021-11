PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 novembre – Liga - Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Villarreal et Barcelone (3.50)

Xavi a besoin de temps pour remettre le Barça (7e) sur de bons rails. Depuis sont arrivée à la tête de l'équipe, les Catalans ont battu l'Espanyol lors du derby (1-0) et concédé un piètre 0-0 face à Benfica en Ligue des champions. Le seul point positif, c'est que le FCB n'a pas encaissé de but. Cela peut être de bonne augure avant le déplacement au Madrigal pour y affronter Villarreal (12e), le spécialiste du match nul (7 comme Bilbao et Levante) en treize rencontres de Liga. N'oublions pas que Barcelone n'a toujours pas réussi à s'imposer en déplacement cette saison (3 nuls et 2 revers) et que le "sous-marin jaune" n'a perdu qu'une rencontre à domicile. De ce fait, il me paraît judicieux de parier sur un score de parité, comme cela arrive une fois sur deux entre les deux clubs depuis cinq ans, pour essayer de largement tripler la mise !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Alaves et Celta Vigo (3.10)

Nul entre la Juventus et l'Atalanta (3.60)

Nul entre la sampdoria et Vérone (3.40)

Nul entre Famalicao et Portimonense (3.35)

Nul entre Arouca et Boavista (3.35)

Cote totale pour les six nuls du jour: 1490.39

Pariez sur Villarreal - Barcelone ici