PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 octobre – Liga - Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Rayo Vallecano et Barcelone (4.00)

Bien que la cote soit digne d’un pari de folie, envisager un nul du FC Barcelone (9e) sur la pelouse du Rayo Vallecano (7e) n’a selon moi rien de vraiment fou ! En effet, les Madrilènes ont fait carton plein jusqu'ici à domicile contre Grenade, Getafe, Cadix et Elche (12 buts marqués et 2 encaissés). Certes il s'agit de clubs moins armés que le Barça mais les Catalans vivent un début de saison très compliqué, notamment à l'extérieur (18e) où ils n'ont pris que deux points sur neuf possibles: nul à Bilbao et à Cadix puis défaite sur la pelouse de l'Atletico de Madrid. Les "Blaugranas" viennent par ailleurs de chuter au Nou Camp lors du Clasico de dimanche. Ce nouveau déplacement à Madrid a pour moi tout du piège pour le FCB qui n'a cette année rien à) voir avec la Grand Barça de Messi... et je n'ai pas évoqué la Ligue des champions ou les hommes de Koeman sont en ballotage défavorable avec deux défaite 3-0, contre le Bayern et à Benfica. Pour toutes ces raisons... banco sur un score de parité pour essayer de quadrupler votre mise de départ !

Fiabilité : 30 %

Les autres options :

Nul entre Nice et Marseille (3.50)

Nul entre l’Udinese et Vérone (3.35)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 46.90

Pariez sur Rayo Vallecano - Barcelone ici