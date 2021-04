PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 avril Ligue 2 - France

Notre pronostic : match nul entre Dunkerque et Amiens (3.00)

Dunkerque joue sa survie ! 18e et barragiste pour l’instant, Dunkerque doit gagner des points en cette fin de saison pour se sauver. En cas de victoire le club nordiste repasserait à la 15e place et se donnerait de l’air après une série de trois rencontres sans victoire. Mais pour gagner il faudra marquer des buts et c’est une chose que les Dunkerquois ont du mal à faire depuis le début de saison en étant la 2e plus mauvaise attaque de Ligue 2. Les Amiénois sont, eux, 9e et il faut qu’ils prennent juste quelques points pour assurer leur maintien. Avec deux matches sans défaite de suite, je pense qu’on ne verra pas de vainqueur pour cette rencontre. Amiens a du mal à l’extérieur et c’est pourquoi je miserais sur ce nul pour tripler la mise !

L’autre option :

