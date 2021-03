PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 mars Coupe du Monde 2022 – Qualifications

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Israël et l’Ecosse (3.20).

Affiche très équilibrée ce dimanche pour la suite des qualifications au Mondial 2022 avec Israël qui accueille l’Ecosse à Tel-Aviv. Léger avantage quand même aux hommes de Steve Clarke qui restent sur une prestation très encourageante contre l’Autriche (2-2) avec une égalisation au bout du suspense de John McGinn. Cette sélection peut compter sur de très bons joueurs dans le secteur offensif avec notamment Stuart Armstrong qui évolue à Southampton. Problème la défense composée d’Hendry, Hanley et Tierney me semble encore trop fragile. Cela pourrait bien donner des idées à des Israéliens qui auront à cœur de réagir après leur défaite contre le Danemark (0-2). Surtout que pendant la Ligue des Nations ce groupe a montré de très bonnes choses en s’imposant notamment contre cette même équipe d’Ecosse (1-0) ou encore en Slovaquie (3-2). C’est pourquoi je vous conseille cette fois-ci de miser sur un score de parité entre l’Israël et l’Ecosse!

Les autres options :

Match nul entre l’Arménie et l’Islande (2.85)

Match nul entre l’Ukraine et la Finlande (3.45)

Match nul entre Gérone et Albacete (2.85)

Match nul entre Lugo et Sabadell (2.70)

Cote totale pour les cinq nuls du jour: 242.11

