PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Reims et Clermont (3.10)

Match très compliqué à pronostiquer à suivre lors du multiplex de 15h. Les deux équipes ont le même nombre de points après quatorze journées et sont des concurrents directs dans la lutte pour le maintien. Reims reste sur deux matches nuls à Strasbourg et face à Monaco. Les Rémois en sont donc à sept scores de parité cette saison. Les Clermontois sont eux dans une spirale très négative avec quatre défaites de suite, à Nantes et Saint-Etienne ainsi que face à Marseille et Nice. Il leur faut absolument obtenir un résultat aujourd’hui à Reims. Je m’attends à une rencontre fermée. Je pense que la cote du nul est très intéressante entre deux clubs qui ne voudront surtout pas perdre. Un pari pour plus que tripler la mise !

