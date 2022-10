PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 octobre - Primera Liga - Portugal

Notre pronostic: match nul entre Paços Ferreira et Maritimo (3.30)

Après dix journées du championnat portugais, on sait déjà que Paços Ferreira et Maritimo, les deux derniers de Primeira Liga, auront de grosses difficultés à éviter la relégation. En effet, ces deux clubs ne comptent que deux malheureux points: deux nuls et huit défaites ! La mission maintient s'annonce presque impossible après un tel départ. Et entre deux clubs qui n'ont toujours pas réussi à remporter le moindre match, je ne pouvais que vous proposer de parier sur un score de parité... comme cela s'est produit cinq fois lors des sept dernières rencontres entre ces deux équipes. Si j'ai vu juste, vous triplerez votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Nul entre Sibenik et Varazdin (3.05)

Nul entre U. Craiova 1948 et Farul Constanta (2.90)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 29.19

