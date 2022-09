PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 septembre - Série A - Brésil

Notre pronostic: pas de vainqueur entre l'Atletico Mineiro et Palmeiras (3.00)

Difficile d'envisager un vainqueur lors de cette belle affiche du championnat du Brésil entre l'Atletico Mineiro (7e) et Palmeiras (1e) ! En effet, ces deux équipes n'arrivent plus à se départager depuis plus d'un an. Lors des six dernières confrontations (deux en Championnat et quatre en Coupe) la rencontre s'est systématiquement terminée sur un score de parité (0-0, 1-1, 2-2, 0-0, 2-2 et 0-0). Au classement à domicile, l'Atletico n'est que 14e (5 victoires, 4 nuls et 4 défaites) alors que Palmeiras est invaincu en déplacement (7 succès et 6 nuls). Pour toutes ces raisons, il me paraît judicieux de miser une nouvelle fois sur un partage des points pour tenter de tripler la mise.

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Nul entre Goias et Botafogo (3.00)

Nul entre Cuiaba et America Mineiro (2.85)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 25.65

