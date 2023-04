PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 29 avril – Série A - Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’AS Rome et le Milan AC (3.00)

Très gros match à suivre aujourd’hui en Italie. C’est une place dans le top 4 qui se joue entre le Milan AC et l’AS Rome qui comptent le même nombre de points après trente-et-une journées. Battue sur la pelouse de l’Atalanta lundi, la Roma se doit de réagir mais l'ACM a retrouvé la victoire contre Lecce après deux matches nuls consécutifs. Les Rossonneri peuvent compter sur un Rafael Leao en pleine confiance et auteur d’un doublé lors de sa dernière sortie. Je pense que l’on va assister à une très belle rencontre, très serrée, et c’est pour cela que je vous propose de jouer le nul pour tripler la mise.

