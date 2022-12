PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 29 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Betis Séville et l’Athletic Bilbao (3.20)

C’est un duel de haut de tableau qui nous attend entre deux belles surprises de ce début de saison en Liga. Le Betis Séville et l’Athletic Bilbao affichent le même bilan avec sept victoires, trois nuls et quatre défaites et même si les résultats avant la trêve ont été en dents de scie, ce duel pourrait compter au moment de faire les comptes en mai. Le Betis reste sur une sèche défaite à Valence (3-0) et n’a su se remettre de cela lors des matches d’intersaison avec une seule victoire contre Manchester United (1-0). Bilbao a déjà repris la compétition en Coupe du Roi avec un succès 1-0 à Sestao qui est intervenu après une très belle série de quatre succès lors des matches amicaux. La forme est donc plutôt du côté des Basques mais les Sévillans ont l’avantage de recevoir. C’est pourquoi je tenterais le nul pour plus que tripler la mise !

