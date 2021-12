PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 29 décembre – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Famalicao et Belenenses (4.00)

C'est au Portugal que j'ai déniché pour vous mon nul du jour, très bien coté. Famalicao (16e de Primeira Liga) n'a pas encore remporté le moindre match à domicile cette saison (trois nuls et quatre défaites pour seulement cinq buts marqués) tandis que Belenenses, lanterne rouge du championnat, n'a jamais gagné à l'extérieur (trois nuls et quatre défaites pour deux petits buts inscrits). Il n'en fallait pas beaucoup plus pour que je vous propose de parier sur un score de parité entre ces deux mal classés afin d'essayer de quadrupler votre mise. Vous pouvez même vous laisser tenter par le 0-0 (8.50)... comme la saison dernière !

Fiabilité : 35 %

