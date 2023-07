PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 29 juillet - Super League (Suisse)

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Lugano et Saint-Gall (3.40)

Pour la deuxième journée de Super League, Lugano reçoit Saint-Gall. Avec une victoire chacun lors de la première rencontre, les deux équipes démarrent de la meilleure manière ce championnat 2023-2024. L'an dernier, Lugano a fait une très belle saison et a terminé sur le podium derrière les Young Boys et Servette. De son côté, Saint-Gall n'a pas pu accrocher les places européennes, mais cette saison, les Verts et Blancs ont donné le ton en s'imposant face au FC Bâle dès la première journée. Avec cette victoire, la confiance est dans le camp des hommes de Peter Zeidler qui essaieront de décrocher un résultat sur la pelouse de Lugano. En avril dernier, ils avaient ramené un point du Stadio Comunale Cornaredo.

