PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 août – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Sepsi OSK et le CSKA Sofia (3.00)

Le Sepsi OSK a été énorme lors du match aller sur la pelouse du CSKA Sofia. Les Roumains s’y sont imposés 2-0 et ne sont plus qu’à un pas d’accéder au 3e tour des barrages. Pour cela il faudra contrôler cette rencontre. Depuis la reprise, ils comptent un nul pour quatre victoires dont une en Supercoupe. Un début de saison quasi parfait, ce qui n’est pas le cas du CSKA Sofia qui a débuté par un score nul et vierge puis une victoire (1-0) en championnat avant donc ce revers à domicile contre le Sepsi OSK. Je vois donc ce dernier maîtriser ce duel et cela ne m’étonnerait pas que l’on assiste à un nul (3.00) !

Les autres options :

Match nul entre le Pyunik Yerevan et Kalmar (3.20)

Match nul entre le FC Santa Coloma et Sutjeska (3.30)

Match nul entre le FK Panevezys et l’Hapoel Beer Sheva (3.25)

Match nul entre Urartu et le Farul Constanta (3.15)

Match nul entre Zalaegerszeg et Osijek (3.05)

Cote totale des six nuls du jour : 989.19