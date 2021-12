PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 décembre – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre l’Union Berlin et Leipzig (3.75)

Etonnant que Leipzig (8e) soit favori sur la pelouse de l’Union Berlin (6e) ! Les Berlinois n’ont perdu qu’une seule fois à domicile, contre le Bayern, alors que le RBL n’a toujours pas remporté le moindre match à l’extérieur cette saison (trois nuls et trois défaites, soit trois points pris sur dix-huit possibles). Dans ces conditions, un score de parité dans la capitale allemande serait finalement un bon résultat pour Leipzig qui reste sur deux revers consécutifs, à Hoffenheim et contre Leverkusen. Par ailleurs, notez bien que les partenaires de Christopher Nkunku n’ont marqué que trois fois en six déplacements et que sur les sept buts encaissés par l’Union, cinq l’ont été face au Bayern. Pour toutes ces raisons, je vous propose de tenter le nul pour presque quadrupler votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

