PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 février – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Nîmes et Grenoble (2.90)

Les Nîmois vont mieux et viennent d’enchaîner deux victoires face à Niort et à Guingamp. Grâce à cela, ils sont sortis de la zone rouge mais la marge est fine avec un seul point d’avance sur Dijon. Attention tout de même à Grenoble qui se comporte plutôt bien actuellement. Après deux matches de reprise post-Coupe du Monde compliqués, les Grenoblois ont gagné leurs deux rencontres de Coupe de France et ont pris sept points sur douze possibles en Ligue 2. Ils se retrouvent donc à trois longueurs de la 2e place mais devront s’accrocher pour rester au contact. Je pense qu’ils sont tout à fait capables d’aller chercher le nul au stade des Antonins pour presque tripler la mise.

