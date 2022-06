PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 juin - Ligue des Nations

Notre pronostic: pas de vainqueur entre la Belgique et les Pays-Bas (3.55)

La rivalité entre les voisins Belges et Néerlandais provoque généralement des rencontres âpres et très disputées: deux victoires des Diables Rouges et six nuls lors des huit derniers "derbies" ! Invaincus cette saison (6 succès et 3 nuls), les Bataves voudront le rester jusqu'au bout et montrer qu'ils sont revenus, avec la nouvelle génération, à un niveau similaire à celui de leurs rivaux historiques. Cependant, cela fait maintenant 25 ans qu'ils n'ont plus battu la Belgique, lors de la double confrontations en éliminatoires de la Coupe du monde en France. De leur côté, les Belges ma paraissent moins impressionnants en 2022, à l'image d'Eden Hazard, méconnaissable depuis qu'il évolue au Real. Si les Diables Rouges ont fait carton plein à domicile depuis septembre 2021, il faut souligner qu'ils n'ont battu que la République Tchèque, l'Estonie et le Burkina-Faso, sans vraiment briller. Pour toutes ces raisons, je ne serais pas étonné que ce duel se termine sans vainqueur... comme c'est souvent le cas depuis la Coupe du monde 98 (6 fois sur 8).

Fiabilité : 50 %

L'autre option :

Nul entre le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan (3.00)

Cote totale pour les deux nuls du jour: 10.65

