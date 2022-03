PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 mars - Super League - Suisse

Notre pronostic: nul entre les Grasshoppers et le FC Lugano (2.90)

Malgré un choix limité ce jeudi en Europe, j'ai déniché une rencontre à mon sens suffisamment équilibrée pour se terminer sur un score de parité... celle opposant les Grasshoppers (7e de Super League) à Lugano (4e). Après le FC Bâle (10 nuls), les "Sauterelles" sont les spécialistes du partage de points en Suisse (9 dont 5 à domicile). Les Zürichois n'ont plus gagné à domicile depuis le 2 octobre et s'étaient inclinés (1-0 à la 79e minute) face à Lugano le 27 novembre. Comme le FCL n'a plus réussit à s'imposer à l'extérieur depuis cette date et traverse une période compliquée avec quatre défaites en six journées, je ne serais pas étonné que, cette fois, les Grasshoppers arrachent un point, ce qui vous permettrait de tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Atromitos et Volos (3.35)

Nul entre Constanta et Botosani (3.15)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 30.60

