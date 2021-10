PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Lille et Marseille (3.30)

Très belle rencontre à suivre également aujourd’hui à 17h. Les Marseillais semblent marquer le pas physiquement après une très bonne entame de saison. Ils n’ont plus gagné depuis trois rencontres et comptent même deux scores nuls et vierges face à Galatasaray cette semaine et à Angers. Le style Sampaoli est spectaculaire et c’est un peu quitte ou double. Lille revient en forme après une très mauvaise période. Cela n’a pas été facile de digérer le titre et le départ de Christophe Galtier. En championnat le LOSC reste donc sur deux succès consécutifs mais a perdu en Ligue des Champions, en Autriche, sur la pelouse du RB Salzbourg. Au vu de l’état de forme de ces deux clubs, je tenterais un gros coup en misant sur le nul !

Les autres options :

Match nul entre Lorient et Clermont (3.40)

Match nul entre Angers et Metz (3.35)

Match nul entre Elche et le Celta Vigo (3.15)

Cote totale des quatre nuls du jour : 118.40