PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 septembre – Série A - Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Milan AC et l’Inter (3.30)

Le 177e derby Milanais a lieu aujourd’hui à 18h. Avec le 19e titre acquis la saison dernière. Le Milan AC a recollé à l’Inter et la rivalité est encore plus forte pour aller chercher le 20e ! Depuis le début de saison, les Rossoneri sont invaincus avec deux victoires et deux nuls. Cela n’empêche pas l’Inter, malgré une défaite sur la pelouse de la Lazio (3-1), d’être devant au classement avec trois succès. C’est donc une rencontre très équilibrée qui nous attend surtout en début de saison. Je miserais sur un score de parité entre ces deux équipes pour une cote magnifique de 3.30 d’autant qu’elles aussi vont jouer la Ligue des Champions cette semaine.

