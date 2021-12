PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 30 décembre – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Paços de Ferreira et Santa Clara (3.00)

Difficile d'envisager un vainqueur dans ce duel de mal classés au Portugal opposant Paços de Ferreira (11e) et Santa Clara (14e) ! En effet, les Castors n'ont gagné qu'une seule fois à domicile cette saison, lors de la première journée de Primeira Liga et restent sur trois revers consécutifs devant leur public. De leur côté, les joueurs des Açores n'ont pris que deux points sur vingt-et-un possibles hors de leur île (2 nuls et 5 défaites). Entre un club qui ne parvient pas à s'imposer sur ses terres et un autre qui voyage très mal, il n'est pas du tout incongru de partir sur un score de parité qui vous permettrait de tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

