PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 janvier – Super League - Grèce

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Atromitos et Volos (3.05)

C'est en Grèce que j'ai déniché pour vous la rencontre la plus susceptible de se terminer sur un score de parité. Atromitos, 13e et avant-dernier de Super League, n'a remporté que deux rencontres cette saison et reste sur trois revers consécutifs. Pour sa part, Volos (10e) vient d'enchaîner deux nuls (2-2 à Lamia en championnat et 0-0 contre le Panathinaïkos en Coupe) mettant fin ainsi à une série de six défaites de suite. Lors du match aller en septembre, Volos s'était imposé 3-0 devant son public. Mais entre deux clubs qui éprouvent tant de difficultés à gagner, je vous conseille de tenter le nul pour tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

