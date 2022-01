PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 6 janvier - Série A - Italie

Notre pronostic: Dusan Vlahovic marque contre l'Udinese... s'il joue (1.86)

A l'aller, lors de la 6e journée de Série A, la Fiorentina s'était imposé 1-0 à Udine grâce à un penalty de Dusan Vlahovic. Depuis, l'attaquant serbe a confirmé son efficacité. Il en est à 16 buts en 19 matches et se montre toujours aussi régulier: 11 réalisations lors des 10 dernières journées de championnat. S'il joue ce soir, il me paraît évident qu'il sera une nouvelle fois l'élément clef de la Fiorentina et pourrait augmenter son avance au classement des meilleur buteur de Série A. Vlahovic... une valeur sûr dans cette rubrique ! Profitez-en !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Ciro Immobile (Lazio) marque contre Empoli (1.74)

Lautaro Martinez (Inter) marque à Bologne (2.20)

Luis Muriel (Atalanta) marque contre le Torino (2.15)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 15.31

