PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 30 janvier – Liga NOS - Portugal

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le FC Vizela et le Vitoria Guimaraes (3.25)

Le week-end dernier a permis aux deux clubs de prendre une bonne bouffée d’air frais. Le FC Vizela a mis fin à une série de trois défaites consécutives en s’imposant à Tondela (3-2). Une belle victoire pour cette équipe qui est donc sortie de la zone rouge avec trois points d’avance. Le Vitoria Guimaraes s'est aussi fait du bien après une très mauvaise période. Les Vitorianos restaient sur quatre rencontres sans victoire en championnat et ont enfin gagné face à Estoril (3-1). Ils sont donc 6e de la Liga NOS avec trois unités de retard sur le 5e. Avec deux équipes qui se remettent tout juste à gagner, je pense que l’objectif sera de ne surtout pas perdre pour ne pas retomber dans une mauvaise dynamique. Je m’attends donc à une rencontre accrochée et c’est pour cela que je miserais sur le score de parité pour plus que tripler la mise !



