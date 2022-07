PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 30 juillet - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Nîmes et Caen (3.20)

Battu trois fois sur quatre en préparation, par Toulouse, Bastia et Annecy, le Nîmes Olympique risque de souffrir face à Caen, l'un des candidats à la montée en Ligue 1. La saison dernière, les Gardois et les Normands n'avaient pu se départager (0-0). Un scénario similaire n'est pas à exclure ce soir aux Costières car le Stade Malherbe ne viendra pas pour faire du tourisme et ne voudra pas revenir à Caen bredouille. S'il a battu Le Mans et Ajaccio, il s'est cassé les dents contre Rennes (1-2) et Nantes (0-2), avant de terminer sur un 0-0 face à Versailles. Comme les Normands étaient spécialistes des nuls à l'extérieur (8 en 19 déplacements) la saison passée, je ne serais pas surpris que ce match se finisse sur un score de parité, ce qui vous permettrait de tripler la mise.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Nul entre Annecy et Niort (3.00)

Nul entre Quevilly et Rodez (3.00)

Nul entre Liverpool et Man. City (3.60)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 311.04

Pariez sur Nîmes - Caen ici