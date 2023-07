PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 30 juillet – Veikkausliiga

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Haka Valkeakoski et Lahti (3.40)

Incroyable mais vrai ! Les cinq derniers matches entre Haka Valkeakoski et Lahti, toutes compétitions confondues (sur 90 minutes), se sont terminés sur un score de parité : 1-1, 2-2, 2-2, 1-1, 1-1 ! Par ailleurs, la lanterne rouge du championnat de Finlande compte une victoire et six nuls en sept matches devant son public depuis le début de la compétition mais n’a toujours pas perdu à domicile. De son côté, l’avant-dernier de Veikkausliiga est meilleur en déplacement que sur sa pelouse et n’a plus perdu à Valkeakoski depuis quatorze ans. Pour toutes ces raisons, il me paraît très judicieux de miser sur un nouveau match nul entre les deux principaux candidats à la descente qui pourrait vous permettre de largement tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

