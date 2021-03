PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 30 mars Coupe du Monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic : match nul entre le Pays de Galles et la République Tchèque (3.25)

Match très compliqué à pronostiquer entre ces deux sélections. Les Thèques ont très bien débuté ces éliminatoires avec une large victoire en Estonie (2-6) et un très bon point obtenu en Belgique (1-1). Les Gallois, eux, n’ont joué qu’une seule rencontre pour l’instant dans ce groupe E et sont inclinés contre ces mêmes Belges (3-1). Cependant ils restent sur une très bonne série à domicile de trois victoires consécutives dont la dernière en date samedi face au Mexique en amical (1-0). Vous l’aurez compris, aucune des deux sélections ne se détachent véritablement. La République Tchèque est peut-être légèrement supérieure mais le Pays de Galles va profiter de l’avantage de jouer à la maison. C’est pourquoi je vous conseille de tenter un coup avec ce match nul qui pourrait, si j’ai vu juste, vous permettre de plus que tripler votre mise !

Pariez sur Pays de Galles – République Tchèque ici !

L’autre option :

Score de parité entre la Slovaquie et la Russie (2.95)

Cote totale des deux nuls du jour : 9.59