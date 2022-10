PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 30 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Auxerre et Ajaccio (3.10)

Ces deux promus connaissent une première partie de saison compliquée avec seulement huit points pris par Ajaccio et un de plus par Auxerre. Forcément la marche est très haute entre la Ligue 2 et la Ligue 1 et c’est dans ce genre de rencontre qu’il faudra faire la différence. Les Auxerrois n’ont pris que deux points lors des huit dernières journées alors qu’ils avaient plutôt bien débuté la saison. Trajectoire inverse pour Ajaccio qui a très mal débuté avec un nul et six défaites avant de prendre sept points lors des cinq dernières journées. Difficile tout de même de dégager un favori pour ce match. Lors de la précédente saison, à l’échelon inférieur, les deux clubs avaient réalisé deux nuls sans parvenir à marquer. Je tenterais donc de jouer le score de parité pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Auxerre – Ajaccio ici !

Les autres options :

Match nul entre Brest et Reims (3.40)

Match nul entre Lorient et Nice (3.30)

Match nul entre Cologne et Hoffenheim (3.50)

Match nul entre Bilbao et Villarreal (3.45)

Cote totale des cinq nuls du jour : 419.99