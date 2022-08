PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 31 août - Ligue 1

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Angers et Reims (3.25)

Sur les dix matches de ce mercredi en Ligue 1, celui qui selon moi a le plus de chances de se terminer sur un score de parité est Angers - Reims. Les Angevins et les Rémois, respectivement 17e et 19e, ne comptent que deux points et n'ont toujours pas remporter la moindre rencontre cette saison. A domicile, le SCO a concédé un 0-0 face à Nantes avant de perdre contre Brest (3-1). De son côté, Reims a lourdement chuté à Marseille (4-1) avant de se reprendre à Strasbourg (1-1). Les Champenois me semblent avoir les armes pour faire aussi bien au stade Raymon Kopa, surtout qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois à Angers en dix ans. Entre deux clubs qui chercheront avant tout à ne pas perdre, je vous propose de jouer le nul pour espérer tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Nul entre Empoli et Verona (3.30)

Nul entre l'Udinese et la Fiorentina (3.35)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 35.93

Pariez sur Angers - Reims ici