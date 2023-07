PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 31 juillet – Coupe du Monde

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Irlande et le Nigéria (3.35)

Le Nigéria a impressionné pour ses deux premières rencontres. Les Nigérianes ont débuté par un nul contre le Canada avant de battre les Australiennes chez elles. Une performance incroyable de leur part mais elles ne sont pas pour autant qualifiées. Pour garder son destin en mains, le Nigéria doit prendre au moins un point et l’on peut se dire que, face à la plus faible sélection de ce groupe B, cela devrait être une formalité. L’Irlande, déjà éliminée, n’aura aucune pression et voudra sauver l’honneur. Je vous suggère de tenter le match nul pour plus que tripler la mise.

Les autres options :

Match nul entre Aarhus et Nordsjaelland (3.15)

Match nul entre le Petrolul Ploiesti et le FC Voluntari (2.95)

Cote totale des trois nuls du jour : 31.13