PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 31 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Angers et Nice (3.35)

Les Niçois peuvent s’en vouloir. Mercredi soir dans ce match à rejouer face à Marseille, les Aiglons auraient dû mener de deux voire trois buts à la pause s’ils avaient été plus réalistes. Comme souvent dans ces moments, l’équipe dominée parvient à revenir au score et c’est exactement ce qu’il s’est passé juste avant la mi-temps grâce à Payet. Match nul pour Nice qui lui permet de rester sur le podium de cette Ligue 1 malgré un point retiré. Les Angevins n’ont pas eu de rencontre en semaine et arrivent donc frais aujourd’hui à 13h. Rejoints au score dans les dernières secondes à Saint-Etienne la semaine dernière, les Angevins aussi peuvent avoir des regrets. Ils ont donc obtenu leur cinquième match nul depuis le début de la saison et je pense qu’ils sont capables de tenir le score face à l’OGC Nice pour une cote de 3.35 !

