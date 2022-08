PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Brondby et Bâle se séparent dos à dos (3.15)

Qu'il est difficile d'envisager un vainqueur entre les Danois et les Suisses ! Brondby a raté son début de championnat en perdant deux rencontres en trois journées, contre Nordsjaelland (1e) et sur la pelouse de Silkeborg (2e). Le vainqueur des Polonais de Pogon Szczecin au tour précédent de la Ligue Europa Conférence, risque de souffrir à domicile face à Bâle, plus expérimenté sur la scène européenne. Le FCB, après trois succès prometteurs en amical, ne s'est cependant imposé qu'une seule fois, face aux Crusaders de Belfast (2-0) au tour précédent pour trois nuls dont deux en championnat lors des deux premières journées (à Winterthur et contre le Servette). Entre deux clubs qui sont à la recherche de leur vitesse de croisière et qui n'ont pas encore obtenu les résultats correspondant à leur rang au Danemark et en Suisse, je vous propose de parier sur un score de parité pour essayer de tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Louhansk et Craiova (3.10)

Nul entre Cukaricki et Twente (3.30)

Nul entre Maccabi Tel-Aviv et Aris Salonique (3.10)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 99.90

Pariez sur Brondby - Bâle ici