PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 avril Ligue - France

Notre pronostic : match nul entre Bordeaux et Strasbourg (3.15)

C’est une rencontre très compliquée à pronostiquer que je vous propose entre deux équipes qui ne sont pas en forme. Les Bordelais sont même très mauvais depuis deux mois avec une seule victoire depuis le 29 janvier et c’était contre le dernier du championnat, Dijon. Il faut donc se ressaisir pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans la dernière ligne droite. Les Girondins sont 13e et s’ils venaient à perdre, les Strasbourgeois reviendraient à leur hauteur. Justement le Racing va mieux que son adversaire du jour avec deux succès sur ses six derniers matches mais les deux plus récents se sont soldés par des défaites. C’est pourquoi je pense que ces clubs pourraient se satisfaire d’un point lors de cette rencontre. Un pari très intéressant qui pourrait vous permettre de plus que tripler votre mise (3.15) !

