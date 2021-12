PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 décembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Southampton et Brighton (3.15)

Six nuls dont quatre à domicile pour Southampton (16e) ! Sept nuls dont quatre à l’extérieur pour Brighton (9e) ! Les « Seagulls » restent sur quatre partages de points (à Crystal Palace, Norwich, Liverpool et West Ham) en cinq déplacements. Les quatre derniers Southampton – Brighton ont engendré trois nuls et les Saints n’ont plus battu leurs adversaires du jour au St Mary’s Stadium depuis… dix ans. Enfin, les partenaires de Romain Perraud ne comptent que deux succès à domicile cette saison alors que ceux de Neil Maupay n’ont perdu qu’une seule fois en sept rencontres à l’extérieur. Dans ces conditions, comment envisager qu’il y ait un vainqueur dans ce match ? Si j’ai raison, vous triplerez votre mise !

Fiabilité : 40 %

