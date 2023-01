PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 janvier - Premier League

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Southampton et Nottingham (3.50) !

Duel crucial dans la course au maintien en Premier League entre Southampton lanterne rouge et Nottingham dix-huitième ! Statistique terrible pour les Saints : ils ont perdu tous leurs matches de championnat depuis le 23 octobre (cinq revers de suite). En face, le promu Nottingham possède le plus mauvais bilan de la Ligue à l'extérieur : deux nuls et six défaites en huit matches et surtout un seul but marqué ! Vu l'état de forme des deux équipes actuellement, le résultat le plus probable semble être le match nul (3.50) ! Fiabilité : 39%

