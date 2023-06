PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 juin – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Betis Séville et Valence (3.55)

Saison terminée pour le Betis Séville qui est assurée de la 6e place et donc de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Les Sévillans ont réalisé une très belle partie de saison et ne voudront certainement pas s’incliner devant leur public ce soir et fausser la course pour le maintien. Car oui, Valence se bat encore pour ne pas descendre en Liga B. Actuellement 15e du championnat les Valenciens n’ont que deux longueurs d’avance sur Valladolid, 18e, qui reçoit Getafe qui lutte aussi pour sa survie dans l’élite. L’équipe coachée par Luis Garcia n’a donc pas le droit à l’erreur mais vu les difficultés sur toute la saison, il me paraît difficile de l’imaginer gagner. J’aime bien le nul pour ce duel coté à 3.55 !

