PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 juin Match Amical

Notre pronostic : match nul entre l’Espagne et le Portugal (3.35)

Très belle rencontre à suivre en marge de l’Euro 2021 entre deux favoris pour cette compétition. Les deux sélections voudront donc préparer au mieux leur premier tour. Lors de leur dernier duel, les deux équipes s’étaient quittées sur un score nul et vierge. La Roja a un groupe facile avec la Suède, la Pologne et la Slovaquie. Si l’on regarde ses derniers matches on peut se rendre compte qu’elle perd peu. Seulement une défaite sur ses vingt-deux dernières rencontres. Le Portugal va très bien aussi avec deux revers lors de ses quinze derniers matches. On s’intéressera particulièrement à cette sélection, étant donné qu’elle fait partie du groupe de la France. Je pense que les deux équipes ne vont pas se départager ce soir. Un pari très intéressant coté à 3.35 !

Pariez sur Espagne – Portugal ici !