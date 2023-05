PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 mai – Premier League

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Brighton et Manchester United (3.80)

Brighton a toutes les qualités pour finir Européen à l’issue de la saison. Les Seagulls ne comptent, en effet, que deux points de retard sur la 6e place détenue par Tottenham, avec trois matches de plus à disputer que les Spurs ! Le premier d’entre eux a lieu ce soir, face à une grosse écurie qui vient de l’éliminer en demi-finale de la FA Cup : Manchester United. Les Red Devils vont fort probablement retrouver la Ligue des Champions lors du prochain exercice et n’ont plus qu’à engranger quelques points pour valider leur place dans le Big 4. Mais ils ne parviennent pas à enchaîner les bons résultats en déplacement. Performant à domicile, Brighton ne devrait donc pas perdre. Mais dans une dernière ligne droite importante pour les deux équipes, un résultat nul est tout à fait probable.

Pariez sur Brighton – Manchester United ici !

Les autres options :

Pas de vainqueur entre l’Athletic Bilbao et le Betis Séville (3.85)

Pas de vainqueur entre Empoli et Bologne (3.15)

Cote totale des trois nuls du jour : 46.08